Kładka Berdychowo - Chwaliszewo jednak bez zabytkowych przęseł?

Z nieoficjalnych informacji Telewizji WTK wynika, że miasto szykuje się do ogłoszenia konkursu na koncepcję kładki nad Wartą łączącej Chwaliszewo i Berdychowo. W ramach inwestycji nie miałyby zostać wykorzystane zabytkowe przęsła z mostu kolejowego na Starołęce.

Zabytkowe przęsła z mostu kolejowego na Starołęce mają zostać wykorzystane na nowej kładce, która ma połączyć Chwaliszewo z Berdychowem. Zostały one odnowione przez PKP PLK, a w związku z tym kolejarze nie chcą ich oddać miastu za darmo. - Wcześniej rozmowa dotyczyła tego, że będzie to darowizna dla miasta. Dopytaliśmy spółkę kolejową o to jakich nakładów finansowych oczekuje. Kiedy te nakłady będą znane, będzie wiadomo co robimy z tym dalej. Nie wykluczamy, że jeśli będą to bardzo duże środki, miasto nie podejmie takiego ryzyka i nie kupi tego od spółki kolejowej - mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.



Z nieoficjalnych informacji Telewizji WTK wynika, że miasto już szykuje się do konkursu na projekt kładki. Maciej Wudarski jednak tego wprost nie potwierdza. - Gdyby się okazało, że nie możemy zastosować tej zabytkowej konstrukcji, nie wykluczamy konkursu. Nie chcę w tej chwili tego przesądzić. Dla nas priorytetem jest wybudowanie przeprawy nad Wartą. Jeśli przęsła ze Starołęki nie będą mogły być wykorzystane, będziemy projektować nowoczesny most o lżejszej konstrukcji niż ta ze Starołęki - dodaje Wudarski.



Przypomnijmy, że wielu architektów czy społeczników nie chce, by na kładce pojawiły się zabytkowe przęsła. Tłumaczą to tym, że konstrukcja będzie przez nie toporna. Jeszcze na początku lutego zakładano, że budowa kładki ruszy w 2018 roku i będzie kosztować około 30 milionów złotych. Obecnie wszystko zależy od rozmów na linii miasto - kolejarze.